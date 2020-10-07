شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يضع نظام البطولة التنشيطية الأولى للكرة النسائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق الخميس 15 أكتوبر الجاري، فعاليات البطولة التنشيطية الأولى لكرة القدم النسائية لطالبات المدارس، تمهيداً لاعتماد الحافز الرياضي، والتى ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتقام فعاليات الدورة بأحد فنادق القاهرة الكبرى بمشاركة 14 منتخبا مدرسيا، يمثلون أربع عشرة محافظة على مستوى الجمهورية، ويتم تقسيم المنتخبات على 4 مجموعات، وتضم المجموعة الأولى «القاهرة، الشرقية، البحيرة، بني سويف» وتضم المجموعة الثانية منتخبات «الجيزة، المنوفية، السويس، المنيا» والمجموعة الثالثة «الإسكندرية، الغربية، الإسماعيلية» والمجموعة الرابعة «دمياط، القليوبية، بورسعيد».

وتقام مباريات البطولة على ملاعب خماسية، ويتم تقسيم المباراة على شوطين يستغرق كل شوط 10 دقائق، وتبدأ الفرق في الوصول إلى فندق الإقامة بداية من الساعة الواحدة ظهر الخميس 15 أكتوبر الجاري، على أن تبدأ المباريات في تمام الساعة السابعة مساءً.

وتبدأ فعاليات اليوم الثاني الجمعة 16 أكتوبر الجاري بطابور العرض في تمام العاشرة صباحاً ثم يعقبها كلمة الدكتورة سحر عبدالحق، ويليها كلمة الدكتورة إيمان حسن ويختتم طابور العرض بكلمة الدكتور محمود سعد، على أن تبدأ المباريات في تمام الثالثة عصراً وتختتم البطولة فعالياتها السبت 17 أكتوبر، بإقامة الأدوار النهائية صباحاً ثم توزيع الجوائز على الفرق المشاركة في تمام الثانية عشرة ظهراً.