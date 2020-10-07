شكرا لقرائتكم الاهلي يتقدم على إنبي بثنائية مروان محسن في الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه ثنائي الاهلي حمدي فتحي ومحمود عبد المنعم كهربا شبح الغياب عن فريقهما في مباراة بيراميدز في الدوري حال حصولهما على بطاقة صفراء في مباراة أنبي الليلة حيث يدخل الثنائي مواجهة إنبي وفي جعبته بطاقتين صفراويتين ما يعني الغياب عن مباراة بيراميدز المقرر لها الأحد المقبل في الجولة الـ33 وقبل الأخيرة من بطولة الدوري التى حسمها الأهلي مؤخراً لصالحه للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي.

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وتشهد قائمة الأهلي لمباراة إنبي المقرر لها الثامنة من مساء اليوم، الأربعاء، بإستاد السلام في الجولة الـ32 لبطولة الدوري غيابات كثيرة لأسباب مختلفة ، حيث يغيب عنها كلاً من : ياسر إبراهيم للإيقاف فيما يغيب للإصابة كل من محمود وحيد ومحمود متولي وأحمد الشيخ ومحمد الشناوي ورامي ربيعة وآليو بادجي وجيرالدو كما يغيب الدولي التونسي على معلول لتواجده في بلاده لقضاء إجازة ثم الانضمام لمنتخب تونس.

وأعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للأهلي، قائمة الفريق لمباراة لمباراة إنبي، وتضم القائمة، 22 لاعبًا، هم: محمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن وصالح جمعة ووليد سليمان وأيمن أشرف وعلي ‏لطفي وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة وأحمد فتحي وجونيور ‏أجايي ومحمد هاني وشادي رضوان وفارس طارق ومحمد محمد مغربي ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد ‏فخري وأحمد طارق ومصطفى شوبير، وبذلك شهدت القائمة تواجد ما يقرب من 8 لاعبين صاعدين، وتُعد مباراة إنبي هي الثانية للمدرب الجنوب أفريقي بعدما قاده للمرة الأولى في لقاء المقاولون الأخير الذى فاز فيه الأهلي بهدف نظيف.