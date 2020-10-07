شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا يشكر الكاف وأبو ريدة بعد تعيينه سفيراً لنهائي دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه مؤمن زكريا نجم الأهلي السابق الشكر للاتحاد الافريقي كاف وهاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي بالكاف بعد تعيينه سفيرًا لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا كنوع من الدعم للاعب الأهلي ومنتخب مصر الذى يعانى من مرض تسبب فى إبعاده عن كرة القدم وتجميد مسيرته الاحترافية، وكتب مؤمن زكريا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر :"كل الشكر للاتحاد الافريقي وشكر خاص للأب الغالي المهندس هاني أبو ريدة"



مؤمن

ونشر الكاف بيانا عبر موقعه الرسمي أكد فيه أن مؤمن زكريا سيكون سفيرًا لنهائي البطولة، والذى سيقوم بناءً على دوره بالعديد من الأنشطة، أبرزها حضور المباراة النهائية ووضع كأس البطولة في أرضية ملعب المباراة حيث سيحمل مؤمن الكأس قبل أن يحمله الأبطال على منصة المجد.

ويلتقي الأهلي مع الوداد، والزمالك مع الرجاء في نصف نهائي دوري الأبطال في أكتوبر الجاري، ووضع الكاف 3 سيناريوهات لنهائي النسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا والذى سيقام من مباراة واحدة وليس بنظام الذهاب والإياب، الأول هو إقامته في مصر حال تأهل الأهلي والزمالك والثاني في المغرب حال تأهل الرجاء والوداد، والثالث في ملعب محايد حال تأهل فريق من المغرب وآخر من مصر.

وأطلق المهندس هاني أبوريدة عضو المجلس الدولي لكرة القدم "فيفا" وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي "كاف" مبادرة لدعم مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني، في رحلته العلاجية الحالية، في وقت سابق وتلخصت في النقاط التالية..

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1- مخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لاختيار مؤمن زكريا كسفير له للمباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا هذا العام.

2- التواصل مع اتحاد الكرة المصري والاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي لكرة القدم لبحث إنشاء مشروع صندوق يحمل اسم اللاعب مؤمن زكريا لتوفير الدعم اللازم له، ويستمر الصندوق في رعاية كل اللاعبين المصريين الذين يتعرضون لإصابات استثنائية فى المستقبل، ودعم ورعاية اللاعبين المصريين بعد الاعتزال أو التقاعد.

3- العمل مع جمعية اللاعبين القدامى واللاعبين المحترفين واتحاد الكرة والهيئات المعنية باقتطاع نسبة من العقود بين الأندية واللاعبين لتمويل الصندوق.

4- مخاطبة وزارة الشباب وجمعية اللاعبين المحترفين ولجان شؤون اللاعبين بالفيفا لدراسة كيفية إنهاء كافة العقبات القانونية التي تواجهها الأندية لصرف مستحقات اللاعبين المصابين.

5- اقتراح إلى اتحاد الكرة لإطلاق اسم اللاعب على إحدى قاعات / ملاعب مشروع مقر الاتحاد المصري الجديد بالسادس من أكتوبر.

6- مخاطبة نقابة الصحفيين ورابطة النقاد الرياضيين بتوصية لتدشين جائزة باسم اللاعب مؤمن زكريا تمنح سنويا في حفل توزيع جوائز الأفضل في مصر، ويتكفل أبوريدة بقيمة الجائزة.