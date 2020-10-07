شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يفتح القيد الصيفي للأندية 10 أكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة فتح القيد الصيفى أمام الأندية يوم 10 اكتوبر المقبل اي السبت المقبل ، استعداداً للموسم الكروى الجديد 2020 -2021 ، بناءً على تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بجواز فتح باب القيد الصيفى أثناء سير الموسم الكروى الجارى، وتحديدا فى الأسابيع الأربعة الأخيرة، فى ضوء الإجراءات الاستثنائية التى تم اتخاذها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد والذى تسبب فى توقف النشاط الرياضى 5 أشهر.

وقررت اللجنة الخماسية استمرار تعليمات القيد الخاصة فى الموسم الجارى فى الموسم المقبل 2020 -2021أيضا، نظرا لضيق الوقت وصعوبة تقبل الأندية لأى تغييرات قد يتم فرضها.

- استمرار قائمة الـ30 لاعبا فى الموسم المقبل.

- 5 استبدالات لكل فريق على مدار الموسم، فى فترتى القيد الشتوى والصيفى، بحيث إذا استبدل أحد الفرق لاعبان قبل بداية الموسم، يصبح أمامه فرصة استبدال 3 آخرون فى فترة القيد الشتوية بشهر يناير، وهو نفس النظام الذى كان معمول به فى الموسم الحالى.

- حددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، عدد 5 لاعبين يتم إعارتهم لكل نادٍ كحد أقصى فى الموسم المقبل، على أن يتم رفع اسم اللاعب المعار من القائمة مع أحقية النادى فى قيد لاعب آخر بدلاً منه، ثم إعادة قيده مع عودته لناديه مع انتهاء الإعارة بحد أقصى 5 لاعبين.

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- الإبقاء على 5 لاعبين أجانب محترفين فى صفوف الأندية فى الدورى المحلي.

- اعتبار لاعب واحد من شمال افريقيا أو فلسطين أو سوريا كلاعب محلى.

- تقليص عدد اللاعبين الأجانب فى الموسم بعد المقبل 2021 -2022.

- يحق لأى لاعب فسخ عقده مع ناديه فى حالة عدم الحصول على مستحقاته لمدة شهرين