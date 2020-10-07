الامارات | فوز شباب الاهلي وتعادل الظفرة واتحاد كلباء في كأس الصالات

شكرا لقرائتكم خبر عن فوز شباب الاهلي وتعادل الظفرة واتحاد كلباء في كأس الصالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز شباب الاهلي على خورفكان بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي اقيمت مساء اليوم في القاعة الرياضية لشباب الأهلي في الممزر في دبي وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية لكأس الاتحاد لكرة قدم الصالات فيما تعادل الظفرة مع اتحاد كلباء بهدف لمثله في المباراة التي اقيمت في القاعة الرياضية لنادي البطائح في الشارقة.

وبموجب هاتين النتيجتين اصبح رصيد شباب الاهلي ثلاث نقاط مقابل نقطة لكل من الظفرة واتحاد كلباء.

بينما سيلعب عند الساعة السادسة والنصف مساء غد البطائح مع النصر وتقام بملعب البطائح، بينما سيلعب الحمرية مع الشارقة بملعب الحمرية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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