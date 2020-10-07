الامارات | كورونا يرفض الرحيل من جسد إبراهيموفيتش رغم مرور 14 يوماً على الإصابة

شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يرفض الرحيل من جسد إبراهيموفيتش رغم مرور 14 يوماً على الإصابة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي عن فشل مهاجم ميلان الإيطالي، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في التعافي من كورونا (كوفيد 19) على الرغم من مرور 14 يوماً على إعلان النادي "اللومباردي" إصابته بالفيروس الذي غيّبه عن المباريات الأربعة الماضية في الدوري الإيطالي والدوري الأوروبي.

وقال الموقع اليوم الأربعاء: "إن إبراهيموفيتش أجرى مستحين متتاليتين فيما لا تزال النتيجة إيجابية في وقت لا يعاني اللاعب من أعراض للفيروس، ويواصل تدريباته في الحجر الصحي بمنزله منفرداً".

وكان النجم السويدي قدت تعامل مع كورونا بسخرية من خلال تغريداته السابقة، إذ كتب على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قبل إصابته بالفيروس: "إن لم يأت الفيروس إليّ فسأذهب إليه"، في وقت يتفشى فيه الوباء في العالم وأدى إلى إصابة أعداد هائلة من البشر بالفيروس.

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وبعد الإصابة بـ "كوفيد 19"، قال العملاق السويدي: "كوفيد 19 كانت لديه الشجاعة الكافية ليدخل معي التحدي، فكرة سيئة".



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