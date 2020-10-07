شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب وفاة مدرب فارسكور في الملعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كعادته حماسيًا ولا يعرف الجلوس على مقعد أثناء المباراة، ليس كغيره من المدربين الذين يتسمون بهدوء الأعصاب والسكينة، ولما لا وهذه المباراة ستعبر به من دوري القسم الرابع للثالث بعد طول انتظار، وقف أكرم حفيلة، المدير الفني لمركز شباب فارسكور سعيدًا بأداء فريقه امام منافسه وهو فريق الروضة، قفز فرحا بالهدف الأول للاعبيه، وفي لحظات كان حلم الصعود يتحقق بفوز فريقه بهدفين مقابل هدف، لم يتحمل قلبه فرحة الصعود ونشوة الانتصار، سقط على الارض وسط ذهول الجميع.

وفي لحظات رحل «حفيلة» يوم فرحه بصعود فريقه متأثرا بأزمة قلبية مفاجأة لم يستطع مقاومتها والتغلب عليها، فرحل في لحظات معدودة.

وغطت الدموع والأحزان كل مكان في فارسكور، فالمدرب الراحل كان معروفًا بين أهالي فارسكور أنه كان طيبًا ولا يعرف لغة الحقد ولا الانتقام.