شكرا لقرائتكم خبر عن وداع حزين لمدرب توفي في الملعب بفارسكور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يوم حلمه تزامن مع موعد وفاته، إذ لم يكن أكرم حفيلة، المدير الفنى لمركز شباب فارسكور، بمحافظة دمياط، يعلم أن اللحظة التى يحلم بها بصعود فريقه إلى دورى الدرجة الثالثة، هى نفس اللحظة التى يفارق فيها الحياة، حيث توفى حفيلة أثناء مباراة فريقه ليتحول الملعب فى لحظات معدودة إلى سرادق عزاء وتتبدد لحظات الفرحة برحيل الرجل وسط ذهول الجميع.

وتحولت الصفحة الشخصية للمدير الفنى لفريق فارسكور على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك إلى سرادق عزاء، كما دشن بعض شباب فارسكور حملة بعنوان «مش هننساك».

ويقول حسين أبوحسين، أمين صندوق مركز شباب فارسكور: «الكابتن أكرم كان ودودا، متسامحا، لا يعرف قلبه الكراهية ولا الضغينة وانتقل من إدارة فريق أهلى فارسكور إلى تولى منصب المدير الفنى لمركز شباب فارسكور ليحقق معه نتائج جيدة مكنت الفريق من الصعود من دورى الدرجة الرابعة لدورى الدرجة الثالثة، وبعد انتهاء مباراة الفريق بالفوز على فريق مركز شباب الروضة بهدفين مقابل هدف، وقبل نهاية الشوط الأول وأثناء وقوف حليفة ليوجه تعليماته إلى لاعبيه، أحرز أحد اللاعبين هدف التقدم الثانى المؤهل للصعود، فهتف فرحا وبعد ثوان معدودة سقط على الأرض، فطلبنا سيارة إسعاف وقبل وصولها حملناه فى سيارة الشرطة الموجودة فى الملعب لنقله إلى المستشفى، حيث فارق الحياة متأثرا بأزمة قلبية».

وتابع أبوحسين: «الكابتن أكرم عنده بنت صغيره عمرها 6 سنوات وولد 16 سنة، وابن يدرس فى الكلية وهو لاعب واعد كان والده الراحل يشجعه».