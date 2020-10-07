شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي 2- 0 إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يلتقي الفريق الأول بالنادي الأهلي نظيره إنبي، ضمن مباريات الأسبوع الـ32 للدوري الممتاز.

يملك الأهلي الذي حسم لقب بطولة الدوري 82 نقطة في رصيده في الصدارة، بينما يأتي إنبي في المركز الخامس بـ45 نقطة.

أبرز تفاصيل اللقاء

الدقيقة الثالثة.. مروان محسن يتقدم بالهدف الأول للأهلي بعدما استلم الكرة ووضعها ببراعة أعلى الحارس

الدقيقة 17.. جووول مروان محسن يضيف الهدف الثاني له وللأهلي مستغلا تمريرة رائعة من أحمد فتحي

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