شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي 2- 0 إنبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يلتقي الفريق الأول بالنادي الأهلي نظيره إنبي، ضمن مباريات الأسبوع الـ32 للدوري الممتاز.
يملك الأهلي الذي حسم لقب بطولة الدوري 82 نقطة في رصيده في الصدارة، بينما يأتي إنبي في المركز الخامس بـ45 نقطة.
أبرز تفاصيل اللقاء
الدقيقة الثالثة.. مروان محسن يتقدم بالهدف الأول للأهلي بعدما استلم الكرة ووضعها ببراعة أعلى الحارس
الدقيقة 17.. جووول مروان محسن يضيف الهدف الثاني له وللأهلي مستغلا تمريرة رائعة من أحمد فتحي
-
الوضع في مصر
-
اصابات
103,902
-
تعافي
97,449
-
وفيات
6,001
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي 2- 0 إنبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.