شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل مرتضى منصور لرموز وجماهير الزمالك بعد جلسة التأييد ضد الأوليمبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أنه كان حريصا على عدم حضور الاجتماع الذي عقده رموز كرة القدم اليوم بصاله محمد حسن حلمي، وذلك من أجل أن يتحدثوا ويناقشوا الأمور دون أي ضغوط.

وأضاف منصور أنه لم يجرؤ أي شخص على معاقبة أي ناد في العالم، ولكن في سابقة دون العادة عوقب الزمالك، موضحا أن المقصود من قرار اللجنة الأوليمبية هو محاربة النادي وليس شخص مرتضى منصور.

وأشار رئيس الزمالك إلى أنه لا يتأخر أبدا عن أبناء النادي وحريص تماماً على تلبية مطالبهم خصوصا اللاعبين والرموز القدامى، مشددا على أنه لا يوجد ناد في العالم يفعل ذلك، مبينا أن من صنع شعبية هذا النادي هم أبناؤه لذلك يجب تكريمهم.

ووجه رئيس الزمالك الشكر للرموز وقدامى اللاعبين موجها رسالة لهم قائلا: «أشكركم على دعمكم ومساندتكم لي خلال هذه الفترة الحالية لا تخافوا، مضيفا أنه علم بأن قدامي النادي وأبنائه ذاهبون لمقابلة الوزير، متسائلا، «هل القرار الصادر من اللجنة الأوليمبية صحيح وقانوني؟.. متابعا:» بالطبع لا«.

وأوضح منصور: «عمرو الجنايني وهشام نصر قاما بتقديم شكاوي ضدي في اللجنة الأوليمبية».. مشيرا إلى أن أبناء الزمالك يتعاملون مع الكيان بشكل خاطئ، متسائلا: «: هل الانتماء للزمالك أصبح لعنة، وهل كل زملكاوي يسند له منصب يقوم بفرم الزمالك؟».

وواصل مرتضى منصور: «ليست لدينا أي مشاكل مع النادي الاهلي وجماهيره، نحن خلافنا مع شخص معين فشل في كل الاختبارات الإدارية التي خاضها، مضيفا :أشكركم على دعمكم الكبير لي».

وشدد مرتضى منصور على أن قرارات الأوليمبية تعد بلطجة واضحة ضده وضد نادي الزمالك،موضحا أنه تم تجاهل خطاب مجلس النواب الذي حذرهم من اتخاذ أي قرار نظراً للحصانة التي يتمتع بها أي نائب، فهذا يعد بلطجة واضحة.. مشيرا إلى أن القرار صدر في وقت حساس قبل مواجهة الزمالك مع سموحة في بطولة كأس مصر، وكل هذا يحدث ضد نادي الزمالك قبل بطولة دوري أبطال أفريقيا من أجل إسقاط النادي.

وأكمل منصور بأن هذه القرارات من الممكن أن تؤثر على الفريق قبل مباراتنا الهامة أمام الرجاء المغربي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ومن الاكيد أن يتأثر اللاعبون والجهاز الفني بهذه الأمور، مشددًا على أن الأمر ليس مقصودا منه مرتضى، وإنما يقصدون الزمالك، بداية من تسريب العقود والقرارات التي صدرت من اللجنة الأوليمبية وفبركة فيديوهات وغيرها من الأمور.

وأوضح مرتضى منصور انه يؤمن بمبدأ «من يخاف يمشي»، مشددا على أنه يعلم جيداً أن وزير الشباب والرياضة شخص نظيف اليد ومحترم وهو يرى الأمور جيداً، وتعلمت أثناء عملي في القضاء «أن السلبي مثل المرتشي»، ولكنه يعلم أن الوزير سيقوم بدوره على أكمل وجه.

ووجه رئيس الزمالك رسالة للجماهير قائلا: «لا تقلقوا على نادي الزمالك، هناك مسؤولون محترمون في البلد يعلمون جيداً قيمة النادي، والهدف من هذه الأمور عمل فتنة بأن يقوم جماهير الزمالك بالنزول من اجل النادي ويندس معهم الإخوان، لكنه لن يسمح لهم بالفوضى، نحن ندعم الدولة ومؤسساتها وسوف نأخذ حقنا بالقانون لأننا في دولة قانون».

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وتابع منصور: «البعض في اللجنة الأوليمبية يقول إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء هو من قرر عزلي، كيف ذلك وجميع أجهزة الدولة تتعامل معي، بالطبع انا لا أصدق هذا الكلام لأن الدكتور مصطفى مدبولي أشرف من كل الموجودين في اللجنة الأوليمبية، فهو شخص وطني محترم.. وكنت ومازلت خلف بلدي ومؤسسات بلدي بدون أي مصلحة، لا اخاف من أي شيء، الإخوان قاموا بكتابة اسمي في قائمة المطلوب اغتيالهم، وانا مستمر في دعمي ومساندتي لبلدي، أقولها مرة أخرى لجماهير نادي الزمالك، إياكم والنزول لأي تجمع، لأن البعض يحاول استخدامكم لأمور تضر البلد».

وجدد مرتضى منصور شكره للرموز واللاعبين القدامى على دعمهم ومساندتهم له ولنادي الزمالك، كما وجه الشكر للاعبي الفريق الأول على دعمهم أمس على مواقع التواصل الاجتماعي.

وواصل رئيس الزمالك بأنه تلقى خطاب جديد من اللجنة الأوليمبية والجميع يعلم مكان هذا الخطاب وماذا سوف أفعل به، مشددا على أنه مستمر معلقا على هذا الأمر: «نفسي طويل جدا».

وعن الفريق الأول بالنادي أكد مرتضى منصور أنه يسير بشكل طيب في بطولتي الدوري والكأس، وأمامه مباراة قوية أمام الرجاء المغربي موضحا أن إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي سيكون رئيساً للبعثة في المغرب ومعه أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة والذي نجح بقوة مع الفريق وهذا ما أثار الضيق عند الجميع.