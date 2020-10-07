شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يحقق فوزًا صعبًا على نادي مصر بهدف قاتل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق بيراميدز فوزًا صعبًا على نادي مصر بهدف قاتل، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأربعاء، في الأسبوع الـ32 للدوري.

ويدين بيراميدز بالفضل في هذا الفوز للاعبه محمد فاروق، الذي سجل هدف الفريق في الدقيقة 93.

ورفع بيراميدز رصيده بهذا الفوز إلى 63 نقطة، في المركز الثالث، فيما توقف رصيد نادي مصر عند النقطة 21 في المركز قبل الأخير.