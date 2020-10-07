شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون السعودي يضم آري بابل لمدة موسمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب اتفقت إدارة نادي التعاون مع لاعب خط الوسط الأنغولي أري بابل، لتمثيل صفوف الفريق الأول لمدة موسمين مقبلين. وستتم إجراءات التوقيع الرسمي بعد وصول اللاعب للمملكة العربية السعودي خلال الأيام القليلة المقبلة. وكان نادي بريميرو دي أوجستو الأنغولي آخر محطات اللاعب الاحترافية قبل وصول للتعاون، وقبل ذلك مع نادي سبورتغ لشبونة البرتغالي.وأبان النادي أن الاتفاق مع اللاعب جاء بتوصية من المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 103,902

تعافي 97,449

وفيات 6,001

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