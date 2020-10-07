شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأوليمبية تطالب وزارة الرياضة بتطبيق الدستور وقانون الرياضة في عقوبات مرتضى منصور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أخطر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، وزارة الشباب والرياضة، بالعقوبات التي صدرت ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بناء على التحقيقات التي أجريت من لجنة التحقيق بعد الشكاوى التي قدمت من النادي الأهلي واتحاد كرة القدم واتحاد كرة اليد وهاني العتال نائب رئيس الزمالك وعبدالله جورج عضو مجلس إدارة الزمالك وممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق.

وطلب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية من وزارة الشباب والرياضة العمل على تطبيق العقوبات وفقًا لنص المادة 84 من الدستور المصري، ونصوص قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والذي ينص على تطبيق وزارة الشباب والرياضة وتنفيذ القانون والميثاق الأولمبي ولائحة اللجنة الأولمبية بتنفيذ العقوبات الصادرة بعد التحقيقات التي أجريت برفع اسم مرتضى منصور من التوقيعات المعتمدة لدى البنوك، واستبدالها باسم نائب رئيس مجلس الإدارة، وعدم استلام أي مخاطبات لنادي الزمالك بتوقيعه وعدم التعامل مع شخص المذكور أو صفته في أي شأن من شئون النادي مع وزارة الرياضة.