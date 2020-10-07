شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يجبر زلاتان على الخضوع لخمس أيام عزل جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، عن استمرار إصابة زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان الإيطالي، بفيروس كورونا بعد المسحة الطبية الذي خضع لها النجم السويدي والتى أظهرت إيجابية عينته.

وأكد الموقع أن اللاعب السويدي يستمر في العزل لمدة 5 أيام، وبعد ذلك يخضع مرة أخرى للمسحة الطبية لمعرفة قدرته على التعافي من الفيروس التاجي.