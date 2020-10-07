شكرا لقرائتكم خبر عن كورتورا حارس ريال مدريد الأقل استقبالًا للأهداف في أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفوق كورتوا حارس ريال مدريد على عدد كبير من حراس مرمى الدوريات الأوروبية أبرزهم مانويل نوير، وأوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد، في قائمة الحراس الأقل استقبالات للأهداف.

ووفقا للإحصائية الرقيمة التي قام بها موقع «ماركا» الإسباني، فجاء حارس مرمى ريال مدريد في المقدمة باستقباله 9 أهداف فقط منذ استنئاف النشاط الرياضي عقب التوقب بسبب الجائحة الفيروسية. ويأتي ثانيا، السلوفيني يان أوبلاك، حارس مرمى أتلتيكو مدريد، 10 أهداف، وبالمركز الثالث حل الألماني تير شتيجن، حارس برشلونة، الذي استقبلت شباكه 11 أهداف. ورابعا، يأتي مانويل نوير، حارس بايرن ميونخ، مستقبلا 12 هدفا، وخامسا، إيدرسون، حارس مانشستر سيتي، الذي استقبلت شباكه 13 هدفا،.