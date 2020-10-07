شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا سفيرًا لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أخطر الاتحاد الافريقي لكرة القدم برئاسة أحمد أحمد، مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، باختياره رسميًا سفيرًا لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020.

ورفع هاني أبوريدة عضو المكتبين التنفيذيين بالاتحادين الدولي والإفريقي، توصية إلى كاف طالب خلالها ضرورة اختيار مؤمن زكريا ليكون سفيرا لنهائي هذا العام، وبذل أبوريدة مجهودا كبيرا في اتخاذ تلك الخطوة، لتكون خير دعم لمؤمن زكريا في صراعه مع المرض.

وأرسل الاتحاد الأفريقي خطابًا رسميًا إلى مؤمن زكريا تمنى له خلاله باختياره سفيرًا للقاء النهائي الذي سيقام في السادس من نوفمبر المقبل، ولم يتحدد طرفي اللقاء حتى الآن، كما تمنى أحمد أحمد الشفاء العاجل لنجم النادي الاهلي ومنتخب مصر، وان ينتصر سريعا في حربه مع المرض الذي يعاني منه.