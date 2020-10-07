شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة إنبي، المقرر لها الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على استاد الأهلي، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حمدي فتحي، مروان محسن، وليد سليمان، أيمن أشرف، على لطفي، حسين الشحات، أليو ديانج، أحمد فتحي، جونيور أجايي، محمد هاني، عربي بدر.
وعلى مقاعد البدلاء: مصطفى شوبير، محمد فخري، محمد شكري، محمد المغربي، شادي رضوان، محمد مجدي أفشة، عمرو السولية، صالح جمعة، محمود كهربا.
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