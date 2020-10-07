شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأوليمبية تحذر الاتحادات الرياضية من التعامل مع مرتضى منصور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب، الاتحادات الرياضية من التعامل مع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بعد قرار إيقافه 4 سنوات.

وكانت اللجنة الأوليمبية قررت وقف مرتضى عن مزاولة أي نشاط رياضى في مصر لمدة أربعة سنوات (4 سنوات)، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيها مصري لاغير، مع مايترتب على ذلك من آثار، والتى منها على الأخص عدم اعتماد تمثيله لنادي الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادي، وعدم تقلد رئاسة أي اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادى الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة الوقف، وعدم الاعتداد بتوقيعه على أي إجراء أو مراسلات ،أو غيرها تخص نادى الزمالك، وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها، وعلى نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية وأعضاء مجلس الإدارة الدعوة لأول جمعية عمومية عادية تتضمن بند إنتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الادارة .