ماينز يتعاقد مع كيفن شتوجر عقب غلق باب الانتقالات الصيفية لهذا السبب

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ماينز الألماني، عن تعاقده مع كيفن شتوجر في صفقة انتقال حر لمدة موسمين، لتعزيز خط وسط الفريق الألماني خلال معركة الدوري الألماني «البوندزليجا». وكشف موقع النادي أن ماينز تمكن من عقد صفقة انتقال كيفن شتوجر، بالرغم من غلق باب الانتقالات الصيفية مساء الإثنين الماضي، نظرًا لأن اللاعب لم يكن مرتبطا بأي عقد منذ رحيله عن فورتونا دوسلدورف. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,902

تعافي 97,449

وفيات 6,001

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