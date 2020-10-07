شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان يمنح كروس الضوء الأخضر للمشاركة مع منتخب بلاده والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع «سبورت» الإسباني، عن منح زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، الضوء الأخضر للاعب الألماني توني كورس لمغاردة سانتياجو برنابيو، للانضمام لصفوف منتخب بلاده للمشاركة في لقاءات دوري الأمم الأوروبية.
وأشارت التقرير إلى أن كروس قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة ريال مدريد أمام ريال بيتيس في الدوري، ولم يستطع إكمال اللقاء، ليغيب عن مواجهتي بلد الوليد وليفاتي الأخيرتين، إلا أن المدرب الفرنسي منحه حرية الانضمام لصفوف منتخب بلاده وتحديد مشاركته من عدمه داخل كتيبة الماكينات الألمانية.
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