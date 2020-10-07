شكرا لقرائتكم خبر عن بونا سار: بايرن ميونيخ قادر على التتويج بدوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى الظهير الفرنسي بونا سار المنضم حديثا لصفوف بايرن ميونيخ الألماني قادما من مارسيليا الفرنسي، سعادته البالغه لإرتدائه قميص حامل لقب «التشامبيونزليج» الموسم الماضي. ووفقا لموقع صحيفة «بيلد»، قال بونا سار، إن الفريق الألماني قادرًا على تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا النسخة الحالية، خاصة وأنه يمتلك لاعبين مميزين، ومدرب متميز قادر على صناعة المجد من جديد مع «البافاري». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,902

تعافي 97,449

وفيات 6,001

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