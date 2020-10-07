شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يقود حملة خرق جماعي للعزل في يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غادر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، مقر إقامة فندق «السيدة العجوز» خارقًا لعملية العزل الذي يطبق على جميع لاعبي اليوفي عقب اكتشاف حالتي لإصابة بفيروس كورونا بين العاملين في البيانكونيري.
ووفقًا للعديد من الوسائل الإعلامية الإيطالية، فإن النجم البرتغالي وحارس مرمى الفريق بوفون والنجم الأرجنتيني ديبالا، غادروا فندق العزل متوجهين إلى منتخبات بلادهم لخوض لقاءات دوري الأمم الأوروببية.
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