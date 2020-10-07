شكرا لقرائتكم خبر عن فالنسيا يجدد الثقة في مدربه جراسيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي فالنسيا الإسباني استمرار المدير الفني للفريق، خابي جراسيا، في منصبه عقب الاجتماع الذذي عقد ظهر اليوم لبحث تراجع نتائج الفريق في الموسم الإسباني الجاري، بالإضافة لعدم إبرام صفقات سوبر مثلما كان يحدث سابقا.
ووفقا لموقع صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن جراسيا يحاول حاليا تغير خططه الفنية لمواكبة الظروف المادية التي تمر على النادي والتى منعته من التعاقد مع صفقات سوبر خلال الميركاتو الصيفي المنصرم.
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