تنفيذي الاتحاد ينتهج سياسة التقشف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتخذ الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد عبدالوهاب عابد قرارا يقضي بتقليص النفقات المالية على صعيد فريق كرة القدم الأول والفئات السنية والألعاب المختلفة استعدادا للموسم الجديد.

وجاء قرار عابد بما يتماشى مع رؤية مجلس الإدارة برئاسة أنمار الحائلي التي تعتمد على دعم وزارة الرياضة والمبالغ الشخصية المقدمة منه ومن نائبه المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم أحمد كعكي.

كما تحاول إدارة النادي أن تتوسع في توفير مداخيل مالية من خلال التعاقد مع شركات راعية وإعارة بعض اللاعبين المحليين الذين لا يرغب المدير الفني، البرازيلي فابيو كاريلي في استمرارهم.

ووعد عابد الجماهير الاتحادية بتلقي مجموعة من الأخبار السارة خلال الفترة القريبة المقبلة، والتي ستتضمن تعاقدات أجنبية جديدة لدعم مختلف مراكز الفريق الأول لكرة القدم.

ميدانيا، خاض الاتحاد أمس ثاني لقاءاته الودية أمام فريق جدة، وخلاله منح كاريلي فرصة المشاركة لعدد كبير من العناصر الأساسية والاحتياطية بهدف الوقوف على مستويات وجاهزية جميع اللاعبين.

وتبقت للفريق مواجهتان وديتان ضمن برنامجه الإعداد للموسم الجديد الذي ينطلق في 17 أكتوبر الحالي، حيث يواجه ضمك ثم يختم بملاقاة الأخدود في مباراة تسبق اعتماد القائمة النهائية للفريق.