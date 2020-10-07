جيانغسو يعرقل انتقال تيكسيرا للهلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل مسؤولو نادي جيانغسو الصيني عرقلة مفاوضات الهلال مع المهاجم البرازيلي أليكس تيكسيرا، حيث أعلنوا تمسكهم باللاعب حتى نهاية عقده مع الفريق في يناير المقبل، مستغلين سعي الهلال إلى ضمه خلال الفترة الحالية من خلال شراء المدة المتبقية من عقده.

ولتعطيل الصفقة مرة أخرى اشترط النادي الصيني مبلغ 2.5 مليون يورو مقابل التنازل عن المدة المتبقية، بخلاف قيمة العقد الجديد الذي سيبرمه الهلال لمدة 3 مواسم مقابل 11 مليون يورو، ليصبح المبلغ المطلوب 13.5 مليون يورو.

من جانبها تحاول إدارة الهلال تخفيض المطالب المالية للنادي الصيني من خلال فتح خط مباشر مع مدير أعمال اللاعب.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن الهلال حدد غدا الجمعة آخر مهلة لتحديد شراء المدة المتبقية من عقد اللاعب، وفي حال لم يتوصل إلى حل مع المسوؤلين في النادي الصيني، سينتظر يناير المقبل لانتقال اللاعب بعيدا عن ناديه.

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وشهدت الفترة الماضية تأكيدات عن منح الاتحاد الصيني لكرة القدم أليكس تيكسيرا الجنسية الصينية تمهيدا لدعم صفوف المنتخب الأول، وهو ما كان ينتظره الهلال، إلا أنه لم يحدث شيئا في هذا المسار.

وفي حال استمرار الغموض حول مستقبل اللاعب فسيوجه الهلال بوصلة بحثه نحو لاعب بديل.

وعلى صعيد استعدادات الفريق الأول في حملة دفاعه عن اللقب، فقد عاود تدريباته أمس بعد أن تمتع الجميع بإجازة تلت مغادرته دوري أبطال آسيا في الدوحة نتيجة تفشي عدوى فيروس كورونا وسط البعثة بصفة عامة، بينهم نحو 19 لاعبا، تعافى جميعهم بعد أن أجريت لهم فحوصات طبية.