وصول مدرب العدالة

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ولحق المكشر بمعسكر الفريق المقام حاليا في محافظة الجبيل استعدادا للموسم الجديد، حيث باشر عمله وإعداد الفريق لخوض منافسات دوري الأمير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسلم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة، التونسي محمد المكشر، زمام الأمور الفنية في فريقه فور وصوله أمس عبر مطار الملك فهد بالدمام.ولحق المكشر بمعسكر الفريق المقام حاليا في محافظة الجبيل استعدادا للموسم الجديد، حيث باشر عمله وإعداد الفريق لخوض منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين.

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