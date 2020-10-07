عودة نشاط عربي الرياضة الجامعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للرياضة الجامعية تشكيل اللجان وبروتوكول عودة النشاط بحضور رئيس الاتحاد سعيد الحساني.

واستعرض الاجتماع الافتراضي تجارب دول عدة بشأن الإجراءات الاحترازية، وتم الاتفاق على اعتماد إطار عام للإجراءات التي سيطبقها الاتحاد على ضوء تلك التجارب.

وتم خلال الاجتماع اعتماد تشكيل اللجان المتفق عليها، وهي اللجنة الفنية، ولجنة رياضة المرأة، ولجنة التسويق والاستثمار، كما تم الاتفاق على إضافة لجنتين وهي اللجنة الإعلامية، ولجنة التطوير والتعليم.

وناقش المجتمعون استراتيجية البطولات والدورات لعام 2021 بعد زوال جائحة كورونا، وتقدمت دول عدة لاستضافة عدد من البطولات.

كما ناقش المجتمعون أيضا إقامة مسابقة الحرم الجامعي الصحي والتي تهدف إلى تحسين وتطوير ثقافة الصحة عبر 7 مجالات، وهي النشاط البدني والرياضي، التغذية، الوقاية من الأمراض، الصحة النفسية والاجتماعية، السلوك الخطر، البيئة والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، بالإضافة إلى الإدارة الصحية للحرم الجامعي.