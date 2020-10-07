تعاون بين جامعة الأميرة نورة واتحاد الدراجات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع معهد التنمية والخدمات الاستشارية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس اتفاقية تعاون مشترك مع الاتحاد السعودي للدراجات الهوائية، لإقامة البرامج التي تخدم رياضة الدراجات بأعلى معايير الجودة. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في مجال رياضة الدراجات الهوائية ونشرها بين الطالبات والتدريب عليها، مع توفير المدربين وعقد دورات للطالبات ومنح الشهادات بعد التدريب، إضافة إلى عقد ورش عمل مشتركة ودورات تدريبية، وإتاحة الفرصة لطالبات الجامعة لإتقان ممارسة اللعبة بشكل احترافي. وهيأت جامعة الأميرة نورة البيئة المناسبة للطالبات بتجهيز 3 أندية رياضية مجهزة بعدد من الملاعب، لممارسة 10 أنواع مختلفة من وهيأت جامعة الأميرة نورة البيئة المناسبة للطالبات بتجهيز 3 أندية رياضية مجهزة بعدد من الملاعب، لممارسة 10 أنواع مختلفة من الرياضة ، ويستفيد من هذه الأندية حوالي 15 ألف مستفيدة.

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