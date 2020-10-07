صافرة محلية للجولتين الأولى والثانية من الدوري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعتزم الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلا في لجنة الحكام بإسناد مباريات الجولتين الأولى والثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الذي سينطلق في 17 أكتوبر الحالي، إلى طواقم حكام محليين. ويعود القرار المتوقع -حسب مصادر الصحيفة- إلى صعوبة استقدام طواقم حكام أجانب من النخبة في التواريخ المعلنة لإقامة الجولتين الأولى والثانية من الدوري، وذلك لارتباط الكثير من الحكام المميزين بإدارة مباريات في البطولات الأوروبية والتصفيات، بجانب رفض بعض الحكام مغادرة بلدانهم في هذه الفترة التي تشهد تزايدا في عدد حالات عدوى الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وكذلك خشية خضوعهم إلى فترة حجر وعزل صحي مما سيؤثر على فرصة إدارتهم لمباريات بالبطولات الأوروبية. كما أكدت ذات المصادر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم أحاط إدارات الأندية خلال الاجتماع الأخير الذي جمع وزير كما أكدت ذات المصادر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم أحاط إدارات الأندية خلال الاجتماع الأخير الذي جمع وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي برؤساء وممثلي الأندية، بقرار الاستعانة بالطواقم المحلية في الفترة الأولى على أن يبحث أمر الطواقم الأجنبية في وقت لاحق، وهو ما وجد تأييدا وقبولا من قبل إدارات الأندية.

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