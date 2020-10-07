الاتفاق يستقبل ميتس ويقترب من إعادة أزارو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبلت إدارة نادي الاتفاق أمس، المدافع الأستوني الدولي كارول ميتس (27 عاما)، وقبل التوقيع الرسمي مع اللاعب القادم من نادي أيك سولنا السويدي لمدة 3 سنوات، تم إخضاعه للفحص الطبي.

في المقابل تبحث إدارة الاتفاق عن طريقة لتسويق عقد المدافع سيدريك يامبيري الذي تبقى في عقده موسمان، وذلك من خلال عمل تسوية معه أو إعارته، في ظل عدم قناعة الجهاز الفني بقيادة الوطني خالد العطوي بما قدمه اللاعب مع الفريق في الموسم الماضي.

على صعيد آخر نجحت إدارة الاتفاق في التوصل إلى اتفاق نهائي مع نظيرتها في النادي الأهلي المصري بشأن انتقال المهاجم المغربي وليد أزارو بشكل نهائي للاتفاق، من خلال شراء الفترة المتبقية من عقده وفقا لبند الشراء المفعل بين اللاعب وإدارة النادي المصري، حيث ينتظر أن يفي الاتفاق بدفع 600 ألف دولار تمهيدا لعودة اللاعب مرة أخرى للفريق عقب تجربته السابقة معه في الموسم الماضي، والتي لم تستكمل نتيجة اختلاف الطرفين على آلية دفع المبلغ الذي اشترطه اللاعب مقابل إكمال الفترة المتبقية من الدوري بعد قرار استئنافه في أغسطس الماضي.

ومن المنتظر أن تحسم الأمور بصفة نهائية خلال اليومين المقبلين، ومن ثم إغلاق النادي ملف اللاعبين الأجانب قبل مواجهة الاتحاد في افتتاحية الموسم الجديد.