شكرا لقرائتكم خبر التأهل لأمم أوروبا.. حلم يداعب 16 منتخبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتطلع منتخبات أسكتلندا، وأيرلندا، والمجر، ورومانيا، إلى استغلال الفرصة الأخيرة لحجز مقعد في بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2020)، من خلال الدور الفاصل الذي يقام اليوم، وفي نوفمبر المقبل.

ويخوض 16 منتخبا هذا الدور الفاصل، حيث تقام اليوم 8 مباريات في المرحلة الأولى منه، بواقع مباراتين في كل مسار من المسارات الأربعة التي قسمت إليها فعاليات الدور الفاصل.

ويلتقي المنتخب الأيسلندي نظيره الروماني، كما تلعب بلغاريا مع المجر في المسار الأول، حيث يتأهل الفائزان من هاتين المباراتين ليلتقيا معا في 12 نوفمبر المقبل على إحدى بطاقات التأهل لكأس الأمم الأوروبية.

وينطبق هذا أيضا على كل من المسارات الثلاثة الأخرى، حيث يلتقي المنتخب البوسني مع منتخب أيرلندا الشمالية، والمنتخب السلوفاكي مع نظيره الأيرلندي في المسار الثاني.

وفي المسار الثالث، يلتقي المنتخب الأسكتلندي نظيره الإسرائيلي، كما يواجه المنتخب النرويجي نظيره الصربي، بينما يشهد المسار الرابع مباراتي جورجيا مع بيلاروس، ومقدونيا الشمالية مع كوسوفو.

وما زالت أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا تلقي بظلالها على الساحة الرياضية، حيث تقام هذه المباريات وسط إجراءات صحية مشددة.

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ولكن فرصة التأهل تبدو كبيرة لكل المنتخبات المشاركة في البطولة، حيث يحتاج كل منتخب من هذه المنتخبات الـ16 إلى الفوز في مباراتين فقط للعبور إلى البطولة الأوروبية.

ويراود الحلم منتخبات أسكتلندا وأيرلندا والمجر ورومانيا بشكل خاص نظرا لأن دولها تشارك في استضافة مباريات هذه النسخة.

وتأتي مدن جلاسجو ودبلن وبودابست وبوخارست ضمن 12 مدينة تشارك في هذه النسخة التاريخية التي حرص الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) على إقامتها في أنحاء متفرقة من القارة احتفالا بمرور 60 عاما على انطلاق النسخة الأولى في 1960.

وكانت تصفيات البطولة في 2019 حسمت تأهل 20 منتخبا وتتبقى 4 مقاعد شاغرة سيحسم المتأهلون إليها من خلال الدور الفاصل الذي سيطيح بالتأكيد بأحد المنتخبات المضيفة على الأقل في ظل إمكانية حدوث المواجهة بين المنتخبين المجري والروماني في نهائي المسار الأول خلال نوفمبر المقبل، وذلك إذا تغلبا اليوم على المنتخبين البلغاري والأيسلندي على الترتيب.