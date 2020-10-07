عوار يفضل فرنسا على بلده الجزائر

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واختار عوار، الذي ينحدر من أصول جزائرية اللعب لفرنسا، رغم الرغبة الكبيرة لبلماضي في ضمه إلى كتيبة المنتخب الجزائري.وذكر بلماضي «اتصلت بعوار عند تسلم مهامي كمدرب للمنتخب، لكن اتضح لي أنه كان يحلم دائما بالمنتخب الفرنسي».
وأشار بلماضي إلى أن استدعاء لاعبين مثل أمين جويري من نيس الفرنسي، وريان إيت نوري المعار لوولفرهامبتون الإنجليزي، وريان شركي من ليون الفرنسي، متوقف على قيامهم بتغيير جنسياتهم الرياضية.
وبارك بلماضي انضمام المدافع جمال بن العمري لنادي ليون معترفا بأنه سيفيد المنتخب الجزائري.
واعترف بلماضي بصعوبة موقف إسلام سليماني ويوسف بلايلي، قائلا «سليماني وبلايلي يواجهان وضعا معقدا، سليماني كان يريد بشدة مغادرة ليستر قبل انقضاء فترة الانتقالات الصيفية، لكن لم يتسن له ذلك حتى الآن، أما بلايلي الذي لم ينضم بعد إلى أي فريق، فوضعيته معقدة أكثر، أتمنى أن يجد مخرجا ويعود للمنتخب».
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