الأرجنتين تلتقي الإكوادور بتصفيات المونديال

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واقترب المنتخب الأرجنتيني في مونديال البرازيل 2014، لكنه خسر في المباراة النهائية أمام منتخب ألمانيا 0-1، قبل أن يتأهل إلى نهائيات روسيا 2018 في الجولة الأخيرة من التصفيات بعد تغلبه على الإكوادور 3-1 في كيتو، منهيا مجموعة «كونميبول» في المركز الثالث خلف البرازيل والأوروغواي وأمام كولومبيا، وخرج من ثمن النهائي على يد المنتخب الفرنسي المتوج باللقب.ويأمل المنتخب الأرجنتيني الاستفادة من المرحلة التي يعيشها المنتخب الأكوادوري بعد رحيل مدربه الهولندي يوردي كرويف ليحل مكانه الأرجنتيني غوستافو ألفارو الذي لم يسبق له أن درب منتخبا بعد أن أشرف على 13 فريقا خلال مسيرته الفنية.
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