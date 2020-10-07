شكرا لقرائتكم خبر الأرجنتين تلتقي الإكوادور بتصفيات المونديال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق اليوم تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى أول مونديال في منطقة الشرق الأوسط 2022، حيث يجدد المنتخب الأرجنتيني الحلم بإحرازه اللقب العالمي، والذي حصل عليه للمرة الثانية والأخيرة عام 1986 في المكسيك.

واقترب المنتخب الأرجنتيني في مونديال البرازيل 2014، لكنه خسر في المباراة النهائية أمام منتخب ألمانيا 0-1، قبل أن يتأهل إلى نهائيات روسيا 2018 في الجولة الأخيرة من التصفيات بعد تغلبه على الإكوادور 3-1 في كيتو، منهيا مجموعة «كونميبول» في المركز الثالث خلف البرازيل والأوروغواي وأمام كولومبيا، وخرج من ثمن النهائي على يد المنتخب الفرنسي المتوج باللقب.

ويأمل المنتخب الأرجنتيني الاستفادة من المرحلة التي يعيشها المنتخب الأكوادوري بعد رحيل مدربه الهولندي يوردي كرويف ليحل مكانه الأرجنتيني غوستافو ألفارو الذي لم يسبق له أن درب منتخبا بعد أن أشرف على 13 فريقا خلال مسيرته الفنية.