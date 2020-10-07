تفتيش منازل ومكاتب مسؤولي الاتحاد الألماني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد ممثلو الادعاء في مدينة فرانكفورت الألمانية أمس أنه جرى تفتيش مكاتب الاتحاد الألماني لكرة القدم ومنازل عدد من مسؤوليه، إثر الاشتباه في تهرب ضريبي. وأوضحت السلطات أن نحو 200 ضابط شرطة شاركوا في عملية تفتيش مكاتب الاتحاد الألماني في فرانكفورت وفي 5 ولايات ألمانية. وتتعلق القضية بعائدات لوحة إعلانية خلال مباريات المنتخب الألماني على أرضه في عامي 2014 و2015 . وتتعلق القضية بعائدات لوحة إعلانية خلال مباريات المنتخب الألماني على أرضه في عامي 2014 و2015 .

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