إيندهوفن يتعاقد مع جوتزه

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واستطاع جوتزه (28 عاما) الانضمام إلى إيندهوفن بعد غلق سوق الانتقالات مساء الاثنين، نظرا لأنه لم يكن مرتباطا بأي عقود، وذلك بعد عدم تجديد عقده مع بوروسيا دورتموند الألماني.وقد سجل جوتزه هدف الفوز للمنتخب الألماني في شباك نظيره الأرجنتيني في المباراة النهائية لكأس العالم 2014 على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، لكنه عانى في الأعوام التالية ولم يستعد بريقه حتى بعد الرحيل عن بايرن ميونخ والعودة إلى بوروسيا دورتموند، كما واجه مشكلات صحية.
وقليلا ما شارك جوتزه تحت قيادة المدير الفني لبوروسيا دورتموند لوسيان فافر خلال الموسم الماضي، وقرر دورتموند وصيف بطل الدوري الألماني (بوندسليجا) عدم تجديد العقد معه.
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