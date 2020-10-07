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إيندهوفن يتعاقد مع جوتزه

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- بواسطة أيمن الوشواش - نجح ماريو جوتزه، صاحب الدور البطولي في تتويج المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014، في الانضمام إلى فريق جديد أخيرا، حيث أعلن نادي إيندهوفن الهولندي أمس التعاقد معه لمدة عامين.

واستطاع جوتزه (28 عاما) الانضمام إلى إيندهوفن بعد غلق سوق الانتقالات مساء الاثنين، نظرا لأنه لم يكن مرتباطا بأي عقود، وذلك بعد عدم تجديد عقده مع بوروسيا دورتموند الألماني.

وقد سجل جوتزه هدف الفوز للمنتخب الألماني في شباك نظيره الأرجنتيني في المباراة النهائية لكأس العالم 2014 على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، لكنه عانى في الأعوام التالية ولم يستعد بريقه حتى بعد الرحيل عن بايرن ميونخ والعودة إلى بوروسيا دورتموند، كما واجه مشكلات صحية.

وقليلا ما شارك جوتزه تحت قيادة المدير الفني لبوروسيا دورتموند لوسيان فافر خلال الموسم الماضي، وقرر دورتموند وصيف بطل الدوري الألماني (بوندسليجا) عدم تجديد العقد معه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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