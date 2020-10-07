خضوع المنتخب الإيطالي الشاب للعزل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خضع المنتخب الإيطالي للشباب تحت 21 عاما للعزل الصحي في معسكره، بعد أن كشفت الفحوص عن إصابة لاعبين اثنين بفيروس كورونا المستجد. وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن اللاعبين اللذين جرى الكشف عن إصابتهما خلال معسكر تيرينيا، لم تظهر عليهما أعراض. ويحل المنتخب الإيطالي ضيفا على نظيره الأيسلندي غدا ثم يستضيفه يوم الثلاثاء المقبل في بيزا ضمن تصفيات أمم أوروبا للشباب تحت 21 عاما. ويحل المنتخب الإيطالي ضيفا على نظيره الأيسلندي غدا ثم يستضيفه يوم الثلاثاء المقبل في بيزا ضمن تصفيات أمم أوروبا للشباب تحت 21 عاما.

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