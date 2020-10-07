شكرا لقرائتكم الأهلي يوافق على بيع المغربي وليد أزارو للاتفاق السعودي مقابل 900 ألف دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق مسئولو النادي الأهلي على عرض الاتفاق السعودي الأخير لضم المغربي وليد ازارو مهاجم الفريق الأحمر بداية من الموسم المقبل مقابل 900 الف دولار، مع منح الأهلي بعض الامتيازات الأخرى أبرزها تسديد الجانب المغربي لباقي قيمة استعارة اللاعب والتي امتنع الاتفاق عن تسديدها، الأمر الذي تسبب في قطع إعارة اللاعب وعدم استكمال الموسم مع النادي السعودي.

وعرض الاتفاق السعودي شراء أزارو في أول المفاوضات مقابل 400 الف دولار قبل أن يتم رفع العرض لـ600 الف دولار، وهي المبالغ التي رفضها الأهلي قبل أن يرفع الاتفاق عرضه لشراء ازارو مقابل مليون دولار وهو المبلغ الذي وافقت عليه إدارة الأهلي في نهاية الأمر، ورغم رحيل السويسري رينيه فايلر عن الإدارة الفنية للأهلي والذي كان أهم سبب في رحيل ازارو للاتفاق على سبيل الإعارة بسبب وجود أزمة بينهما، إلا أن أزارو فضل الرحيل عن الأهلي ورفض تمديد عقده الذي ينتهي مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري.