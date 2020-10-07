شكرا لقرائتكم وليد صلاح الدين: أتعجب من وجود مصري واحد مع موسيماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعجب وليد صلاح الدين نجم الأهلي السابق من عدم وجود عنصر مصري في جهاز بيتسو موسيماني المدر الفني الفني للأهلي بخلاف سامي قمصان.

قال خلال الإستديو التحليلي لقناة أون تايم سبورتس: لماذا لا يوجد عنصر مصري في جهاز موسيماني بخلاف سامي قمصان لأن سيد عبد الحفيظ مدير كرة ولا علاقة له بالفنيات وكان يتوجب وجود عنصر مثل عادل مصطفى أو وائل رياض او هشام حنفي او محمد عمارة.

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تابع: مصلحة الفريق أهم من المصلحة الشخصية ورغبة اللاعبين في تحقيق أرقام قياسية لذا كان من الأفضل إراحة محمد الشناوي في الأهلي خشية من تعرضه للإصابة، كما أن كهربا وحسين الشحات لازم يلعبوا لأن الأهلي يحتاجهم في مباراة الوداد وحمدي فتحي ياخد جزء من المشاركة مع اراحة عمرو السولية.

أوضح: الأهلي من أكمل الفرق في العناصر مثلا في الجبهة اليمنى محمد هاني يلعب وأحمد فتحي دكة وفي الجبهة اليسرى علي معلول من يلعب ومحمود وحيد دكة.