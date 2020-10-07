شكرا لقرائتكم متعب: موسيماني لم يفت في طريقة لعب الأهلي.. ولا أقتنع بفكرة اللاعب "المحطة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى عماد متعب نجم الأهلي السابق أن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لعب بالطريقة المعتادة للأهلي 4 / 2 / 3 / 1 ولم يفتي في طريقة اللعب.

قال خلال الإستديو التحليلي لقناة أون تايم سبورتس: موسيماني عنده تحديات كثيرة بخصوص الإصابات والتعرف على اللاعبين عن قرب ومعرفة حالة اللاعبين الناشئين الذين تم تصعيدهم للفريق الأول.

شدد: أحمد ياسر ريان لو حصل على فرصة في الأهلي سيقدم مستوى جيد لأن سنه صغير ولديه موهبة.

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أوضح: لا أقتنع بفكرة المحطة داخل الملعب التي كان يطبقها كوبر مع مروان محسن لأن كوبر كان يعتمد على الثنائي محمد صلاح وتريزيجيه في شن الهجات وعلى مروان في سحب المدافعين.

أضاف: مروان محسن يحتاج للعب للأمام وليس للنزول للأسفل وعليه أن يسدد على المرمى وألا يضع نفسه في رقابة مع اللاعبين.