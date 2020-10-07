شكرا لقرائتكم حازم إمام: مروان محسن لو كان موجود في جيلي وجيل متعب مكنش هيلعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حازم إمام نجم الزمالك السابق أن بيتسو موسيماني يشعر بالسعادة لتواجده على رأس القيادة الفنية للأهلي وهو ما يظهر دائما على وجهه، مؤكدا أن المدرب الجنوب افيقي يقدر مكانة الأهلي ومستوى الكرة المصرية داخل قارة افريقيا.

قال خلال الإستديو التحليلي لقناة أون تايم سبورتس: الكرة المصرية في مكانة كبيرة والجميع يرانا في هذه المكانة ولكن داخل مصر البعض يرى أن المسابقات غير منظمة ونعاني من مشاكل ويسخر من مستوى المسابقات المصرية

استطرد: الكرة المصرية تعاني في أزمة الهجوم ومروان محسن لو مكان موجود في جيلي أو جيل عماد متعب لم يحصل على فرصة المشاركة.