شكرا لقرائتكم مروان محسن يقود هجوم الأهلي أمام إنبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى على تشكيل فريقه الذى سيخوض به مباراة إنبى المقر لها الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، على استاد الأهلى بالسلام، فى الجولة الـ32 لبطولة الدورى الممتاز التى توّج بها الأهلى مؤخرًا للمرة الـ42 فى تاريخه والخامسة على التوالى، ويضم التشكيل في حراسة المرمى : علي لطفي، خط الدفاع : محمد هاني – حمدي فتحي – أيمن أشرف – أحمد فتحي خط الوسط : أليو ديانج – عربي بدر - وليد سليمان – حسين الشحات خط الهجوم : جونيور أجاي – مروان محسن.

فيما يجليس على دكة البدلاء :- مصطفى شوبير – محمود عبد المنعم "كهربا" – صالح جمعة – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – شادي رضوان – محمد المغربي – محمد شكري – محمد فخري.

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وشهدت قائمة الأهلي للمباراة غيابات كثيرة لأسباب مختلفة حيث يغيب كلاً من : ياسر إبراهيم للإيقاف فيما يغيب للإصابة كل من محمود وحيد ومحمود متولي وأحمد الشيخ ومحمد الشناوي ورامي ربيعة وآليو بادجي وجيرالدو كما يغيب الدولي التونسي على معلول لتواجده في بلاده لقضاء إجازة ثم الانضمام لمنتخب تونس.

أعلن بيتسو موسيماني قائمة تضم 22 لاعبًا للمباراة، هم: محمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن وصالح جمعة ووليد سليمان وأيمن أشرف وعلي ‏لطفي وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة وأحمد فتحي وجونيور ‏أجايي ومحمد هاني وشادي رضوان وفارس طارق ومحمد محمد مغربي ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد ‏فخري وأحمد طارق ومصطفى شوبير، وبذلك شهدت القائمة تواجد ما يقرب من 8 لاعبين صاعدين، وتُعد مباراة إنبي هي الثانية للمدرب الجنوب أفريقي بعدما قاده للمرة الأولى في لقاء المقاولون الأخير الذى فاز فيه الأهلى بهدف نظيف.