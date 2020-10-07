شكرا لقرائتكم اسامة عرابي: تشكيل الأهلي أمام إنبي يستهدف مكاسب مبكرة لمواجهة الوداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق أسامة عرابي نجم الأهلي السابق، على تشكيل الأهلي أمام إنبي، قبل اللقاء الى يجمع الفريقين في إطار منافسات الأسبوع الـ32 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقال عرابي في الأستديو التحليلي للمباراة عبر فضائية الأهلي، إن موسيماني بدأ الاستعداد لمواجهة الوداد المغربي، موضحا أن التشكيل اليوم، يستهدف اراحة عدد من اللاعبين قبل المواجهة الأفريقية.

وتابع عرابي: "موسيماني مدرب كبير فاز بلقب أفريقيا وله خبرة في التعامل مع المباريات الكبيرة، أعتقد أنه بدأ يفكر في لقاء الوداد".

وأردف نجم الأهلي السابق: "الدفع بعدد من اللاعبين الصاعدين الهدف منه تجهيز أكبر عدد من البدائل حتى يتدارك عدد الإصابات وأيضا يريح العناصر الأساسية بعد موسم مرهق وشاق".

يضم تشكيل الأهلي في حراسة المرمى: علي لطفي، خط الدفاع: محمد هاني – حمدي فتحي – أيمن أشرف – أحمد فتحي خط الوسط: أليو ديانج – عربي بدر - وليد سليمان – حسين الشحات خط الهجوم: جونيور أجاي – مروان محسن.

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فيما يجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير – محمود عبد المنعم "كهربا" – صالح جمعة – عمرو السولية – محمد مجدي "قفشة" – شادي رضوان – محمد المغربي – محمد شكري – محمد فخري.

يذكر أٔن الأهلي حسم لقب بطولة الدوري للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه قبل 7 جولات من نهاية المسابقة.

تاريخيًا التقى الأهلي وإنبي من قبل في 34 مباراة بمسابقة الدوري العام، كما رصد الموقع الرسمي للنادي الأحمر، تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 23 مباراة، وكان التعادل حاضرًا في 7 مباريات، بواقع 6 تعادلات إيجابية وتعادل سلبي وحيد، بينما حقق إنبي الفوز في 4 مباريات.

أول مباراة جمعت الفريقين مساء الجمعة 10 يناير عام 2003، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2-1، بينما كانت آخر مباراة بين الفريقين في الموسم الجاري وانتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد.

وتعود أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري إلى الدور الثاني من موسم 2012-2013، بعدما انتهت المباراة بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدف، وهو الموسم الذي لم يكتمل.

نجح نجوم الأهلي في زيارة شباك الفريق البترولي في 62 مناسبة. وكان محمد جودة، لاعب وسط الأهلي الأسبق، صاحب أول هدف للأهلي في شباك إنبي. بينما كان على معلول، ظهير أيسر الفريق، صاحب آخر أهداف الأهلي في مرمى الفريق البترولي في آخر مواجهة جمعت الفريقين، فيما استقبلت شباك الأهلي 33 هدفًا.

محمد بركات ومحمد أبوتريكة، ثنائي الأهلي المعتزل، الأكثر تسجيلا في لقاءات الفريقين ولكل منهما 7 أهداف.