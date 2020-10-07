شكرا لقرائتكم البنك الأهلى يهزم بنى سويف بثنائية ويقترب من الصعود للأضواء والألومنيوم يلاحقه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق البنك الأهلى فوزا غاليا على بنى سويف بهدفين مقابل للاشئ رافعا رصيده إلى 43 نقطة في المركز الأول للمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى ليضع قدما في دورى الأضواء والشهرة للمرة الأولى في تاريخه بينما تجمد رصيد أبناء بنى سويف عند 41 وهبط المركز الثالث بالمجموعة بعد فوز الألومنيوم خارج ملعبه على ديروط بأربعة أهداف مقابل هدفين ليرفع رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثانى للمجموعة .

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وبهذه النتائج يستمر الصراع على الصعود لدورى الأضواء بين الثلاثى البنك الأهلى والألومنيوم وبنى سويف على الترتيب حتى نهاية الجولة الأخيرة الأسبوع الماضى .

وأسفرت باقى نتائج المجموعة عن فوز الفيوم على الإعلاميين بهدف مقابل للاشئ ، وتعادل تليفونات بنى سويف مع بترول أسيوط بهدف لمثله ، بينما واصل المنيا سلسلة نتائجه الجيدة مع شديد قناوى بالفوز على طهطا بأربعة أهداف مقابل هدفين ، بينما فاز شبان قنا على سوهاج بهدف مقابل هدف .