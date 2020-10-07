الأنغولي بابل مهاجماً لنادي التعاون

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جدة - بواسطة طلال الحمود - اتفقت إدارة نادي التعاون يوم الأربعاء مع المهاجم الأنغولي أري بابل، لتمثيل صفوف الفريق الأول لمدة موسمين مقبلين قادما من صفوف فريق بريميرو دي أغوستو الأنغولي.
وستتم إجراءات التوقيع الرسمي بعد وصول اللاعب الأنغولي خلال الأيام القليلة المقبلة. ولعب بابل بداية في فريق بريميرو دي أغوستو قبل الانتقال إلى فريق رديف سبورتنغ لشبونة ومنه إلى موريرينسي قبل اللعب للفرق البرتغالي الأول وإعارته إلى بريمرو دي أغوستو الأنغولي حتى الآن.
ويلعب بابل للمنتخب الأنغولي منذ 2012 وشارك برفقته في 35 لقاء سجل خلالها 5 أهداف.
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