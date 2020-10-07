تسيتسيباس في نصف نهائي رولان غاروس للمرة الاولى في مسيرته

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فاز ستيفانوس تسيتسيباس على أندري روبليف في نصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة في كرة المضرب، للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية.

باريس: بلغ اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف سادسا عالميا الدور نصف النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة في كرة المضرب، إحدى البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب رولان غاورس للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية بفوزه على الروسي أندري روبليف 7-5 و6-2 و6-3 الأربعاء.

وهي المرة الثانية التي يبلغ فيها تسيتسيباس دور الاربعة في بطولات الغراند سلام بعد الأولى في بطولة أستراليا المفتوحة عام 2019.

ويلتقي تسيتسيباس الخامس في البطولة في الدور المقبل مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش الاول أو الإسباني بابلو كارينيو بوستا السابع عشر.