شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلي وإنبي في الجولة الـ32 للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت مباراة الاهلي وانبي بإستاد الاهلي بالسلام ضمن منافسات الجولة الـ32 لبطولة الدوري التى حسمها الأهلي مؤخراً لصالحه للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي.

ويضم تشكيل الأهلي ، علي لطفي، محمد هاني ،حمدي فتحي ،أيمن أشرف ، أحمد فتحي ،أليو ديانج ،عربي بدر ،وليد سليمان، حسين الشحات، جونيور أجاي ومروان محسن ، فيما يجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير – محمود عبد المنعم "كهربا" – صالح جمعة – عمرو السولية – محمد مجدي "قفشة" – شادي رضوان – محمد المغربي – محمد شكري – محمد فخري.

وشهدت قائمة الأهلي للمباراة غيابات كثيرة لأسباب مختلفة حيث يغيب كل من: ياسر إبراهيم للإيقاف فيما يغيب للإصابة كل من محمود وحيد ومحمود متولي وأحمد الشيخ ومحمد الشناوي ورامي ربيعة وآليو بادجي وجيرالدو كما يغيب الدولي التونسي على معلول لتواجده في بلاده لقضاء إجازة ثم الانضمام لمنتخب تونس.

فيما يلعب أنبي المباراة بتشكيل مكوّن من محمد جاد، علي فوزي ، أسامة جلال ، رامي صبري ، كريم فؤاد، محمد رزق، حميد ماو ، عبد الرحمن عامر ، تونيا دي ليو، محمود قاعودو أحمد علي ، فيما يجلس على دكة البدلاء عبد العزيز البلعوطي - إبراهيم يحيى - صلاح سليمان - محمد بسيوني - عمر بسام - أحمد عبد العزيز - أحمد العجوز - عمر سافيولا - عبد الرحمن عماد.