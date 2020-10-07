شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل بيراميدز ونادى مصر فى مواجهة الجولة 32 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى لبيراميدز، وطارق عبد الله المدير الفنى لنادى مصر تشكيل فرقهم للمواجهة التى ستقام بينهما في الخامسة والنصف مساء على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 32 بالدورى، في مواجهة يدخلها الفريق السماوى بعد الفوز على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالجولة الأخيرة للمسابقة بينما تعادل نادى مصر مع إنبى بهدف لكل فريق في نفس الجولة. وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى.. وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى.. فى حراسة المرمى المهدى سليمان فى الدفاع: عبد الله بكرى، محمد حمدى، أحمد توفيق، أحمد أيمن منصور فى الوسط: عبد الله السعيد، نبيل عماد دونجا، إبراهيم حسن، محمود حمادة، إبراهيم عادل فى الهجوم: جون أنطوى Advertisements وضم تشكيل نادى مصر كلا من.. وضم تشكيل نادى مصر كلا من.. عصام ثروت فى حراسة المرمى فى الدفاع: شريف أشرف، أحمد عبد الموجود، محمود شبانة، علاء عطا فى الوسط: مصطفى كالوشا، أحد أوكا، إسلام صالح، أحمد يوسف فى الهجوم: مصطفى سلطان، ومحمد تريكة ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 60 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 18 مباراة وتعادل فى 6 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 51 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً فيما يحتل نادى مصر المركز قبل الأخير برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 3 وتعادل في 12 وخسر 15 لقاء وسجل لاعبيوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 50 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل مع الإنتاج الحربى.

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