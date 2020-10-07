شكرا لقرائتكم خبر عن عربي بدر ظهير أيمن الأهلي في مواجهة إنبي بالدوري العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدفع الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بالصاعد عربي بدر في مركز الظهير الأيمن، في الوقت الذي يلعب محمد هاني في مركز المساك بينما يشارك أحمد فتحي في مركز الظهير الأيسر.

يضم تشكيل الأهلي في حراسة المرمى: علي لطفي، خط الدفاع: محمد هاني – حمدي فتحي – أيمن أشرف – أحمد فتحي خط الوسط: أليو ديانج – عربي بدر - وليد سليمان – حسين الشحات خط الهجوم: جونيور أجاي – مروان محسن.

فيما يجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير – محمود عبد المنعم "كهربا" – صالح جمعة – عمرو السولية – محمد مجدي "قفشة" – شادي رضوان – محمد المغربي – محمد شكري – محمد فخري.

وضم تشكيل إنبي كلا من :-حراسة المرمى : محمد جاد، خط الدفاع : علي فوزي - أسامة جلال - رامي صبري - كريم فؤاد، خط الوسط : محمد رزق - حميد ماو - عبد الرحمن عامر - تونيا دي ليو، خط الهجوم : محمود قاعود - أحمد علي.

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ويجلس على دكة البدلاء عبد العزيز البلعوطي - إبراهيم يحيى - صلاح سليمان - محمد بسيوني - عمر بسام - أحمد عبد العزيز - أحمد العجوز - عمر سافيولا - عبد الرحمن عماد.

يدخل الأهلي مواجهة انبي وهو في صدارة جدول الترتيب برصيد 82 وذلك بعد حسمه للقب الدوري قبل 7 جولات من النهاية للمرة الخامسة على التوالى والـ42 فى تاريخه، وأجرى لاعبو الأهلي أول أمس الاثنين تحاليل الرابيد تيست قبل مواجهة الفريق البترولي وذلك وفقا للبروتوكول الطبى الذى تم تعديله مؤخرا للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل المباريات الرسمية، ويغيب عن الأهلي في مواجهة الليلة العديد من نجومه وعلى رأسهم الحارس محمد الشناوي الذي يعاني من إصابة على مستوى العضلة الضامة، حيث تم وضع برنامج له لتجهيزه لمباراة الذهاب أمام الوداد المغربي، وعلي معلول المتواجد في معسكر منتخب تونس بالإضافة للعديد من اللاعبين المصابين ومنهم محمود متولي ورامي ربيعة ومحمود وحيد،.

ويدير موسيماني مواجهة الأهلي وانبي وعينه على مواجهة الوداد الهامة المقرر اقامتها يوم 17 أكتوبر المقبل والتي تأتي ضمن مباريات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا، وحذر موسيماني لاعبيه من الالتحامات في مباراة انبي ومن بعدها مواجهة بيراميدز تجنباً لخسارة عنصر جديد وانضمامه لمستشفي النادي، خاصة وأن الفريق لا يحتمل فقد أي عنصر إضافي وهو ما أكد موسيماني في تصريحاته الأخيرة، والتي أكد خلالها أنه سيلجأ لسياسة التدوير بشكل إجباري قبل مواجهة الوداد، خاصة وان هناك أكثر من عنصر يعاني من الإجهاد، في المقابل يدخل انبي المباراة مُحتلاً المركز الخامس برصيد 45 نقطة ويتطلع الفريق البترولي بقيادة مدربه حلمي طولان لتحقيق نتيجة جيدة خاصة وانه يملك نقاط قوة كثيرة ويستطيع التفوق امام الفرق الكبيرة ويخوض انبي مباراة الليلة دون جناح الفريق محمد شريف المعار إليه من الأهلى لوجود بندا في الإعارة يمنع مشاركته في لقاء الفريقان.