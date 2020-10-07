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بريزنتيشن توضح عدد " النجوم " الـ12 في حافلة الأهلي الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلم مسئولو شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوي و زكي عبد الحميد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ، الحافلة الخاصة بالنادي الأهلي والتي يستخدمها فريق الكرة الأول في التنقل ، لحضور المباريات والتي لقت إعجاب و استحسان الفريق ومجلس إدارة القلعة الحمراء إلى جانب الجماهير بعد نشر شركة بريزنتيشن لصور " أتوبيس " الفريق اليوم.

شهد أتوبييس النادي الأهلي و جود 12 نجمة على حافلة الفريق ، وجاءت كالتالي 4 نجوم خاصة ببطولة الدوري الممتاز والتي وصل الأهلي فيها للبطولة رقم 42 ، كما يتواجد على حافلة الأهلي 8 نجوم آخرين وهؤلاء خاصين بدوري أبطال أفريقيا والتي فاز بلقبها النادي الأهلي.

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النجوم تزين اتوبيس الاهلي

 

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وسلم مسئولو شركة بريزنتيشن اليوم الحافلة الخاصة بالنادي الأهلي و التي تضمنت لافتة جديدة وهي وضع شعار " معاك ياأهلي " على الحافلة من أعلي .

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أتوبيس الأهلي الجديد

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اتوبيس الاهلي

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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