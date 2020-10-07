بريزنتيشن توضح عدد " النجوم " الـ12 في حافلة الأهلي الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلم مسئولو شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوي و زكي عبد الحميد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ، الحافلة الخاصة بالنادي الأهلي والتي يستخدمها فريق الكرة الأول في التنقل ، لحضور المباريات والتي لقت إعجاب و استحسان الفريق ومجلس إدارة القلعة الحمراء إلى جانب الجماهير بعد نشر شركة بريزنتيشن لصور " أتوبيس " الفريق اليوم.
شهد أتوبييس النادي الأهلي و جود 12 نجمة على حافلة الفريق ، وجاءت كالتالي 4 نجوم خاصة ببطولة الدوري الممتاز والتي وصل الأهلي فيها للبطولة رقم 42 ، كما يتواجد على حافلة الأهلي 8 نجوم آخرين وهؤلاء خاصين بدوري أبطال أفريقيا والتي فاز بلقبها النادي الأهلي.
النجوم تزين اتوبيس الاهلي
وسلم مسئولو شركة بريزنتيشن اليوم الحافلة الخاصة بالنادي الأهلي و التي تضمنت لافتة جديدة وهي وضع شعار " معاك ياأهلي " على الحافلة من أعلي .
أتوبيس الأهلي الجديد
اتوبيس الاهلي
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