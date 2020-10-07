شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب : "موسيمانى" يعتمد على طريقة الأهلى المعتادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى عماد متعب نجم الأهلي السابق أن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لعب بالطريقة المعتادة للأهلي 4 / 2 / 3 / 1 ولم يفتي في طريقة اللعب، وقال خلال الإستديو التحليلي لقناة أون تايم سبورتس: موسيماني عنده تحديات كثيرة بخصوص الإصابات والتعرف على اللاعبين عن قرب ومعرفة حالة اللاعبين الناشئين الذين تم تصعيدهم للفريق الأول.

وأكد عماد متعب، أن أحمد ياسر ريان لو حصل على فرصة في الأهلي سيقدم مستوى جيد لأن سنه صغير ولديه موهبة، موضحاًَ لا أقتنع بفكرة المحطة داخل الملعب التي كان يطبقها كوبر مع مروان محسن لأن كوبر كان يعتمد على الثنائي محمد صلاح وتريزيجيه في شن الهجات وعلى مروان في سحب المدافعين.

أضاف مهاجم الأهلي السابق، أن مروان محسن يحتاج للعب للأمام وليس للنزول للأسفل وعليه أن يسدد على المرمى وألا يضع نفسه في رقابة مع اللاعبين.

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