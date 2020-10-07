شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب : "موسيمانى" يعتمد على طريقة الأهلى المعتادة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى عماد متعب نجم الأهلي السابق أن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لعب بالطريقة المعتادة للأهلي 4 / 2 / 3 / 1 ولم يفتي في طريقة اللعب، وقال خلال الإستديو التحليلي لقناة أون تايم سبورتس: موسيماني عنده تحديات كثيرة بخصوص الإصابات والتعرف على اللاعبين عن قرب ومعرفة حالة اللاعبين الناشئين الذين تم تصعيدهم للفريق الأول.
وأكد عماد متعب، أن أحمد ياسر ريان لو حصل على فرصة في الأهلي سيقدم مستوى جيد لأن سنه صغير ولديه موهبة، موضحاًَ لا أقتنع بفكرة المحطة داخل الملعب التي كان يطبقها كوبر مع مروان محسن لأن كوبر كان يعتمد على الثنائي محمد صلاح وتريزيجيه في شن الهجات وعلى مروان في سحب المدافعين.
أضاف مهاجم الأهلي السابق، أن مروان محسن يحتاج للعب للأمام وليس للنزول للأسفل وعليه أن يسدد على المرمى وألا يضع نفسه في رقابة مع اللاعبين.
أعلن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى تشكيل فريقه الذى سيخوض به مباراة إنبى المقر لها الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، على استاد الأهلى بالسلام، فى الجولة الـ32 لبطولة الدورى الممتاز التى توّج بها الأهلى مؤخرًا للمرة الـ42 فى تاريخه والخامسة على التوالى، ويضم التشكيل في حراسة المرمى: علي لطفي، خط الدفاع: محمد هاني – حمدي فتحي – أيمن أشرف – أحمد فتحي خط الوسط: أليو ديانج – عربي بدر - وليد سليمان – حسين الشحات خط الهجوم: جونيور أجاي – مروان محسن.
فيما يجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير – محمود عبد المنعم "كهربا" – صالح جمعة – عمرو السولية – محمد مجدي "قفشة" – شادي رضوان – محمد المغربي – محمد شكري – محمد فخري.
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